Wta Bad Homburg 2023 | Bronzetti sconfitta in finale | titolo a Siniakova

(Di sabato 1 luglio 2023) Niente da fare per Lucia, che non è riuscita a chiudere nel migliore dei modi una settimana molto positiva e si è arresa nelladel torneo WTA 250 di Bad(erba) alla più quotata Katerinacon il punteggio di 6-2 7-6 in 1h36?. Vittoria meritata per la ceca, che ha dominato per larghi tratti salvo un clamoroso passaggio a vuoto nel momento di chiudere nel secondo set. Nonostante lasi gode comunque il best ranking (al numero 47) e il ritorno tra le prime 50 del mondo. Quartoin carriera invece per, che a partire da lunedì sarà la nuova numero 32 del ranking Wta. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Partenza in salita per Lucia, che nei primi due ...