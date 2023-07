Wimbledon | ' cielo aperto' sopra Sonego | l' intervista prima del derby contro Berrettini

(Di sabato 1 luglio 2023) Come a Stoccarda, anche aLorenzoinizia il torneoMatteo. Stavolta il contesto è diverso, si gioca all'All England Club, dove il romano non mette piede dal 2021, ...

Come a Stoccarda, anche aLorenzo Sonego inizia il torneo contro Matteo Berrettini. Stavolta il contesto è diverso, ... "aperto", che si può ascoltare su tutte le piattaforme streaming. ...Kasatkina 6 - 2 7 - 6(13) Visto l'imminente arrivo di, pronto a cominciare lunedì 3 luglio ( qui il programma della prima giornata ), nonostante sia sabato il primo giorno di luglio è ......precauzionalmente in vista del terzo Slam della stagione in partenza lunedì sui campi di. ... Servirà la miglior versione di Lucia per alzare alil trofeo in terra germanica. SEGUI IL ...

Wimbledon, Sonego prepara il derby contro Berrettini: l'intervista ... SuperTennis

Come a Stoccarda, anche a Wimbledon Lorenzo Sonego inizia il torneo contro Matteo Berrettini. Stavolta il contesto è diverso, si gioca ...Nona vittoria su undici scontri diretti per Madison Keys contro Daria Kasatkina, che manca quattro set point e si arrende in due set ...