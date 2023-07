Wimbledon 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 3 luglio

Leggi su sportface

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo di Wimbledon per quanto riguarda la giornata di sabato 1 luglio 2023. Si parte sui prati dell'All England Lawn Tennis Club e Novak Djokovic – come da tradizione – ha l'onore di aprire il programma della giornata inaugurale contro l'argentino Pedro Cachin. Ma sul Centre Court troviamo anche il nostro Jannik Sinner, che evidentemente lo scorso anno deve essere piaciuto molto al pubblico locale e agli organizzatori del torneo. Il suo match contro Juan Manuel Cerundolo sarà il terzo dalle 14:30. CENTRE COURT Ore 14:30 – Cachin vs (2) Djokovic a seguire – Williams vs Svitolina a seguire – (8) Sinner vs Cerundolo