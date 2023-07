Wimbledon 2023 | l’analisi del tabellone di Musetti | urna ancora poco benevole per Lorenzo

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023)per la terza volta nella sua carriera da professionista si presenta al via dei Championships,alla ricerca del successo sui prati londinesi. Dopo aver raggiunto i quarti di finale da junior, quando nel 2018 perse in tre set dall’idolo di casa Jack Draper (poi sconfitto in finale da Tseng), il carrarino ha esordito asolamente nel 2021, quando si presentò senza poter fare una vera e propria preparazione a causa degli impegni scolastici che all’epoca lo vedevano protagonista con l’esame di maturità. Il sorteggio, poi, non gli diede una mano e finì subito la sua avventura, con un secco 0-3 dal futuro semifinalista del torneo Hubert Hurkacz (sconfitto in semifinale da Matteo Berrettini). Flash forward al 2022 e di nuovo l’non gli dice granché bene, mettendolo di ...