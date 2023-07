Weah si racconta | «La Juve un sogno Papà George grande tifoso bianconero»

(Di sabato 1 luglio 2023) Timothy, neo acquisto dellantus, si èto così: le prime dichiarazioni dadell’americano Timothyha parlato ai microfoni dintus TV. Ecco le prime dichiarazioni del neo. FIRMA PER LA– «Sono entusiasta, onorato e felice. È unche si avvera. È uno dei migliori club al mondo, sono felicissimo di essere». COSA TI HA ATTRATTO DELLA– «Tutto. Il club, la storia, i calciatori, l’allenatore e lo staff. La fiducia che tutti hanno riposto in me, qui mi sento a casa. I tifosi sono venuti a salutarmi prima delle visite. Sono contento, mi sento a casa e non vedo l’ora di iniziare» PAPA’– «Il periodo di ...

La Juventus annuncia Timothy Weah, il primo nuovo acquisto, il secondo considerando Milik, che aumenta le opzioni a disposizione di Allegri ...Il figlio dell'ex leggenda del Milan è arrivato in Italia e domani si legherà ufficialmente alla 'Vecchia Signora'.