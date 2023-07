Volley femminile | l’Italia vola alle Final Eight di Nations League! Croazia ribaltata | missione compiuta

(Di sabato 1 luglio 2023)ha travolto lacon uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-17; 25-17) e si è qualificata alladellaLeague di. Le Campionesse d’Europa hanno dominato l’incontro disputato a Bangkok (Thailandia), hanno conquistato la settima vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, si sono issate provvisoriamente al settimo posto in classifica generale (7 successi, 18 punti) e hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi quando manca ancora un turno al termine della fase preliminare. A rendere superflua la partita di domani contro il temibile Giappone è stata la Repubblica Dominicana, che ha fatto un grande favoreazzurre battendo la Serbia al tie-break e rendendo così la nostra Nazionale ...

Vittoria da tre punti doveva essere e vittoria da tre punti è stata: l'Italvolleyrispetta il pronostico battendo in tre set la Croazia con i parziali di 25 - 14, 25 - 17, 25 - 17. Un successo che regala alle azzurre l'aritmetica qualificazione alle finals di Arlignton , ...... DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO VNL2023: DATE, ORARI E TV VNL2023: RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO...... DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO VNL2023: DATE, ORARI E TV VNL2023: RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO...

LIVE Italia-Croazia, Nations League volley femminile in DIRETTA: si comincia alle 8.00! OA Sport

Secondo successo nella week 3 per le azzurre che dopo aver battuto al tie-break il Canada si impongono sulla Croazia in tre set con i parziali di 25-14, 25-17, 25-17. Una vittoria che, grazie anche ai ...Oggi. sabato 1° luglio alle ore 08.00, si gioca Italia-Croazia, match valido per la fase a gironi della Volleyball Nations League femminile 2023. Le azzurre vengono dalla vittoria strappata col Canada ...