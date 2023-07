Voli troppo cari | il Garante sui prezzi convoca le compagnie aeree

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilper la sorveglianza deiBenedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso hato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principaliche effettuanonelle tratte nazionali interessate dai maggiori rin. Ad annunciarlo è il Mimit. Gli incontri consentiranno di analizzare le dinamiche deidei biglietti e saranno propedeutici all'immediatazione di una commissione di allerta rapida sul caro-. «Chi in questi giorni sta organizzando una vacanza estiva nelle località di mare più gettonate d'Europa e del resto del mondo, dovrà fare i conti con tariffe dei biglietti aerei che hanno raggiunto livelli ...

Garante convoca le compagnie aeree, i voli sono troppo cari Il Tempo

Tariffe aeree mai così alte come in questo 2023: il caro-voli colpisce qualsiasi compagnia e non sembrano profilarsi misure adeguate per fermare questi aumenti ...