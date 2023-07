Voi siete ciechi Mieli la travolge | la Gruber reagisce | gelo clamoroso | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) A Otto e Mezzo, talk show d'attualità politica su La7, è polemica tra l'ex-direttore del Corriere della Sera e de La Stampa, Paolo, e la conduttrice Lilli. Oggetto di discussione è il giovane capo del Pd, Elly Schlein, che ancora non ha convinto tutti sulla sua leadership del principale partito d'opposizione italiano. La conduttrice in primis, che abbozza dicendo: “Noi siamo qui tutte le sere, monitoriamo anche l'opposizione e non vediamo grandi…”, nemmeno il tempo di lasciar finire la frase chelancia l'accusa: “Voi non li vedete, perché. C'è una crescita di una persona come Elly Schlein, che si vede nei sondaggi, come crescita personale. Poi ha dietro un caravanserraglio che comprende fare gli accordi e i 5 Stelle e il bar di Campobasso... ma io l'osservo con ...