VNL femminile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di sabato 1 luglio 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Arlington (Texas, Stati Uniti, 12-16 luglio). Al via anche l’Italia di Davide Mazzanti, campione d’Europa e bronzo mondiale in carica, che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo ...

BANGKOK (THAILANDIA) " L'Italvolleyè matematicamente qualificata alle Finals della Nations League. Grazie al successo ... staccando il pass per l'ultimo atto di2023. Match senza storia ...Lo ha dichiarato il commissario tecnico Davide Mazzanti al termine del match vinto dall'Italvolleysulla Croazia. 'Nessuno si è mai lamentato ma abbiamo solo pensato a quello che ci ......televisiva satellitare replicherà quanto fatto nell'estate 2022 scendendo in campo con le nazionali azzurre trasmettendo in diretta gli impegni ufficiali che attendono la nazionale (e ...

Pallavolo VNL femminile – Il Canada a suon di muri supera il Brasile, domani le Azzurre sono obbligate a vincere ivolleymagazine

Grazie alla vittoria per 3-0 sulla Croazia l'Italia di Davide Mazzanti si qualifica per le Finals della VNL che si disputeranno in Texas. Best scorer di giornata Sylvia Nwakalor con 20 punti. L'Italia ...VNL 2023 (F) - Daniele Santarelli, tecnico della Turchia, minacciato e offeso via social per quanto detto durante un timeout nella sfida col Brasile: è follia.