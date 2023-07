VNL femminile 2023 | facile successo per l’Italia sulla Croazia | le azzurre conquistano le Finals

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) A Bangkoksconfigge in tre facili set lae conquista l’accesso alle Final Eight della Volleyball Nations League (VNL). Partita dominata dalle ragazze di coach Mazzanti, che chiudono i parziali in maniera netta per 25-14, 25-15, 25-17 a testimonianza di una partita che ha avuto una sola squadra in campo. Prestazione maiuscola di Sylvia Nwakalor, protagonista con 20 punti e ben assistita anche da Alice Degradi, che ne mette 13. Unimportante per, che grazie alla sconfitta della Serbia, è automaticamente qualificata per la fase finale in programma tra un paio di settimane ad Arlington. Domani, nell’ultima sfida contro il Giappone, si proverà a chiudere con un’altra vittoria per migliorare il piazzamento in classifica. PROGRAMMA WEEK 3 ...