Vivere vicino al verde ‘regala’ 2 anni e mezzo di vita in più | lo studio

(Di sabato 1 luglio 2023) Dalla ricerca, pubblicata su 'Science Advances', emergono "cambiamenti biologici o molecolari che possono essere rilevati nel sangue" Buone notizie per chi vive nela un parco: avrà un’aspettativa didi 2,5in più rispetto agli altri. E’ quanto emerge da un nuovoamericano sul tema, pubblicato su ‘Science Advances’, in cui gli scienziati hanno esaminato l’impatto dell’esposizione a lungo termine agli spazi verdi circostanti e il suo effetto sull’invecchiamento biologico di un gruppo di oltre 900 persone residenti in quattro città Usa. “La ricerca ha mostrato che la vicinanza agli spazi verdi ha causato cambiamenti biologici o molecolari che possono essere rilevati nel sangue”, spiega Lifang Hou, professore di medicina preventiva presso la Feinberg School of Medicine ...

Dalla ricerca, pubblicata su 'Science Advances', emergono "cambiamenti biologici o molecolari che possono essere rilevati nel sangue" Buone notizie per chi vive nel verde oa un parco: avrà un'aspettativa di vita di 2,5 anni in più rispetto agli altri . E' quanto emerge da un nuovo studio americano sul tema, pubblicato su 'Science Advances', in cui gli scienziati ......chi amministra la nostra società e come questo crei il disastro sociale in cui a loro tocca. ... Il parco è un'opera di compensazione delle Ferrovie dello Stato,hanno costruito i binari ......Tutto questo oltre a lasciare l'amaro in bocca fa capire che le cose quando riguardano da...è solo la possibilità di avere un servizio ma la stessa democrazia in cui tutti immaginano di". ...

Vivere vicino a uno spazio verde può "ringiovanire" Euronews Italiano

Dalla ricerca, pubblicata su 'Science Advances', emergono "cambiamenti biologici o molecolari che possono essere rilevati nel sangue" ...Alessandria è sempre più scelta da coloro che vogliono trasferirsi in una città intrisa di storia, cultura e gastronomia.