Violente tempeste in Usa | quasi mezzo milione di abitanti senza corrente

(Di sabato 1 luglio 2023) Una serie di forti, con venti a oltre 110 chilometri orari, ha causato diverse interruzioni di elettricità in una vasta area tra l'Indiana e l'Illinois, nel MidWest degli Stati Uniti. Oltre 400mila persone sono rimasteelettrica nelle proprie abitazioni. Lehanno fatto cadere i semirimorchi sulle autostrade, mentre diversi alberi si sono abbattuti sulle linee elettriche e su case e automobili, causando ingenti danni.

Le temperature estreme delle acque marine possono favorire la formazione dipiùe mettere a rischio la vita marina, inclusi i pesci, che possono subire un tasso di mortalità più ...In Texas una serie diha prodotto una rara combinazione di tornado, venti da uragano e grandine delle dimensioni di una palla da softball. Un tornado "senza precedenti" si è abbattuto mercoledì sera su ...... questo vessillo, che deve guidare la nave della civiltà, attraverso le inevitabilidella ... non le conquiste, non le repressioni apportatrici di falso ordine civile), ma soprattutto ...

Violente tempeste e tornado, 4 morti e 10 feriti in Texas - Mondo Agenzia ANSA

Una serie di forti tempeste, con venti a oltre 110 chilometri orari, ha causato diverse interruzioni di elettricità in una vasta area tra l'Indiana e ...(LaPresse) Una serie di forti tempeste, con venti a oltre 110 chilometri orari, ha causato diverse interruzioni di elettricità in una vasta area ...