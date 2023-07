VIDEO – Thuram all’Inter | tutti i gol in Bundesliga nel 2022-2023 | 13 +6

(Di sabato 1 luglio 2023)da oggi è un nuovo giocatore dell’Inter, arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Borussia Monchengladbach. Nell’ultimaha partecipato a diciannove fra gol e assist: ecco il. LE GIOCATE – Marcusha chiuso l’ultimacon trenta presenze col Borussia Monchengladbach, dove ha preso parte a tredici gol e sei assist. Su cinquantadue marcature dei Fohlen, che hanno chiuso al decimo posto, il nuovo acquisto dell’Inter è entrato in diciannove. Del Borussia Monchengladbachè risultato il miglior marcatore, a sole tre reti dai due capocannonieri Christopher Nkunku del RB Lipsia e Niklas Fullkrug del Werder Brema. Si è trattato della sua stagione più prolifica (sedici gol in trentadue presenze contando anche la DFB-Pokal), con la ...

Così il nuovo attaccante dell'Inter Marcusnella sua prima intervista alla tv ufficiale del ... Ho visto qualchesu YouTube per rendermi conto di come si vivono le partite a San Siro. Ai ...Ho visto qualchesu YouTube per rendermi conto di come si vivono le partite a San Siro. Ai tifosi dico di aspettarmi perché sto arrivando", ha conclusoL'ALLUSIONE DELL'INTER - E così, pochi minuti prima del tweet ufficiale con cui l'Inter ha dato il benvenuto a San Siro a Marcus, la società nerazzurra ha diffuso unin cui si vede una ...

Marcus Thuram non vede l'ora di esordire con la maglia dell'Inter. E proprio in queste ore l'attaccante dell'Inter ed ex Borussia ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono davvero molto contento ...Il nuovo giocatore dell'Inter Marcus Thuram commenta le prime sensazioni in nerazzurro ai canali ufficiali del club. Benvenuto all'Inter Marcus: che emozioni stai ...