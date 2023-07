Vicario | parla il suo scopritore | «L’Inter seguiva da tempo per sostituire Onana»

(Di sabato 1 luglio 2023) I rumors delesse delpervengono confermati da una persona molto vicina al portiere, ormai legatosi al Tottenham. Di seguitovista rilasciata a Sportitalia dall’ex direttore sportivo Nadin. CONFERME – Guglielmosarà un nuovo giocatore del Tottenham. Non è un mistero, però, chenutrisse daun grande interesse nei suoi riguardi. A dare conferma di ciò è Renzo Nadin, ex direttore sportivo edell’estremo difensore italiano. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sportitalia: «Ammetto che mi sarebbe piaciuto vederein una big italiana, ma al conla Premier League e una città come Londra, una delle più belle al mondo, sono qualcosa di incredibile. In ...

Nelle ultime ore sidi un interesse concreto del Fulham per Ibanez: Pinto conta di ottenere ... ormai autentico gestore delle sorti finanziarie e sportive del club di Via Uffici del. ...Insomma, alla Schlein che, ma non sa di cosa, consigliamo di informarsi bene prima di ... Lo dichiara Manlio Messina , vice capogruppodi Fratelli d'Italia alla Camera.... tutti gli altri sono stati rispediti indietro, sono venuti a giocare da noi " anche per Scamacca sidi un possibile ritorno in Italia. Con Tonali e, per dirla in modo brutale, si è ...

Vicario sbalordisce il Tottenham parlando un inglese perfetto: ha ... Fanpage.it

Da anni, ormai, si parla della Premier League come se fosse una sorta di NBA in salsa calcistica. Come di un campionato che, forte di una posizione economica dominante, attrae i migliori talenti del m ...Il patron degli azzurri ha salutato il portiere accasatosi al Tottenham: "Un calciatore ed una persona fenomenale" ...