Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 1 luglio 2023)DEL 1 LUGLIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PROVINCIALE CIMINA A CAUSA DI INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE; PRUDENZA ANCHE SULLA PONTINA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MONTE D’ORO E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA; SULLA STESSA PONTINA UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA CASTEL DID ECIMA FINO A VIA DI VALLERANO IN DIREZIOEN DEL RACCORDO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, I TRENI SARANNO DUNQUE ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ULTIME ...