Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 1 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaa causa di un incidente è chiusa in entrambe le direzioni la provinciale 1 Cimina al km 10 tra San Rocco e Viterbo sulla diramazioneSud code dalla barriera diSud a Torrenova in direzione della capitale per la vuoi dire a seguito di un incidente avvenuto in mattinata code per traffico sulla via Laurentina dai Colli Marini a Tor San Lorenzo in entrambi i sensi di marcia code per traffico anche sulla Nettunense da via Pontina a via genio civile in direzione Anzio gli eventi del Comune di Fonte Nuova inizia oggi alle 14 e continua fino a domani 2 luglio l’evento continuava a Busche al festival istituì Dunque per tutto l’evento l’hai chiusura parziale di via Nomentana è stata deviata la linea bus 337 infine il trasporto ...