Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalle autostrade code In entrambe le direzioni per un incidente sulla diramazioneSud al casello della barriera diSud sulla Firenzepermangono le code per un incidente avvenuto in precedenza dalla via mazione domani nord e Guidonia Montecelio verso Napoli spostiamoci sullaFiumicino dove permane l’incidente code via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione Fiumicino gli eventi del Comune di Fonte Nuova oggi alle 14 e continua fino a domani 2 luglio l’evento Fonte Nuova buscas festival istituita Dunque per tutto l’evento la chiusura parziale di via Nomentana e Sara deviata la linea bus 337 il trasporto pubblico è tornata regolare la linea FL 7 ...