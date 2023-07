Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellarimosso l’incidente sulla FirenzeOrvieto e Attigliano al momento non ci sono disagi allasempre sulla Firenzesegnaliamo code per un incidente tra la diramazionenord e Guidonia Montecelio verso Napoli possiamo sullaFiumicino dove un incidente è la causa delle code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione Fiumicino gli eventi del Comune di Fonte Nuova inizia oggi alle 14 continua fino a domani 2 luglio l’evento Fonte Nuova Boschi al festival istituita Dunque è tutto l’evento la chiusura parziale di via Nomentana e Sara deviata la linea bus 337 il trasporto pubblico permane rallentata la linea FL 7Napoli via ...