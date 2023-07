Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da H infomobilità un servizio dellaapriamo con la Firenzedove si registrano 7 km di coda a causa dell’incidente avvenuto in precedenza tra Orvieto e Attigliano in direzioneuscita consigliata Orvieto possiamo ci sulla diramazionesud dove sta aperto il tratto precedentemente chiuso a causa di un incidente tra Torrenova e le raccordo anulare in direzione della capitale permangono code il trasporto pubblico permane rallenta la linea FL 7Napoli via Formia tra Villa Literno e Minturno per la presenza di folta vegetazione si registrano ritardi fino a 30 minutima in forma Anche a causa di condizioni meteo avverse non verranno effettuate le cose nave Anzio Ponza delle 8:45 e Ponza Anzio delle 17:30 ...