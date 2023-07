Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati da Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con la stazionesud dove a causa di un incidente è chiuso il tratto tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione della capitale uscita obbligatoria Torrenova spostiamoci sulla Firenzedove un altro incidente è la causa delle code tra Orvieto e Attigliano inversioneil trasporto pubblico la linea FL 7Napoli via Formia e rallentata da Villa Literno e Minturno per la presenza di folta vegetazione si registrano i tardi fino a 30 minuti infine la riapertura della linea Metre è prevista per questa mattina alle 9 in sostituzione è attivo un doppio servizio busta EUR Magliana e Colombo la linea diretta che transita su via Cristoforo Colombo ...