Via al Tour de France del duello tra giganti

(Di sabato 1 luglio 2023) Quarant'anni fa scriveva la storia più bella della sua carriera da ciclista, con un colpo di mano nell'ultimo chilometro della tappa numero 7 delde, da Nantes a Ile d'Oléron. Ricordo indelebile nella mente e nel cuore degli appassionati italiani di ciclismo e di Riccardo Magrini, che oggi è la voce che il giro di Francia lo racconta per Eurosport e, dunque, è l'osservatore giusto per cercare di fare le carte alla corsa più importante della stagione. Quella che regala gloria eterna a chi la fa sua e tiene incollati milioni di tifosi agli schermi di tutto il mondo. Una maratona lunga 3.408 chilometri e 900 metri, 21 tappe, tre settimane di adrenalina pura. Pochi italiani in partenza (solo 7, quasi record storico negativo) e ancor meno favoriti nel senso che i pronostici della vigilia dicono che sarà la riedizione del...

... in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del Ponente Pra' e Colorando, ha ... Sabato 1, dalle 9, mercatino inFusinato, alle 17 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa ...... di Eugenio Cesaro (Eugenio inDi Gioia), Mahmood e Omar Pedrini, il 2 luglio il porto di ... Giovanni Caccamo, Niccolò Fabi e Priestess - sarà assente Piero Pelù, che ha posticipato ilestivo ...Checi aspetta Si iscrive al partito di chi dice che sarà un duello tra Vingegaard e Pogacar 'Me lo auguro perch ci hanno fatto molto divertire l'anno scorso, uno dei più beidegli ultimi ...

Tour de France al via tra i timori per le proteste sociali AGI - Agenzia Italia

Menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del Sud, ecco le prime anticipazioni sull'edizione 2023. Oltre a lei Shannon Anderson, Vincenzo Vasi, Franco Cardini e Giuseppe Losapio ...