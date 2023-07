Vertice Ue | sui migranti nessuna conclusione Meloni | ' Mediazione fino all' ultimo'

... e "ai miei amici italiani auguro buona fortuna per l'attuazione di questo Pattomigranti. Non ... Gli altri temi sul tavolo Ovviamente non solo di migranti si è parlato al. Ma non sono stati ...... e dunque anche al nostro, politiche attive invece della ormai improponibile retoricadestini ... il board della Bce, ove dobbiamo garantire una successione a Panetta designato aldella ...Stando così le cose, il tema migranti è stato stralciato dalle conclusioni finali del. ... Anche su questo la versione della premier è assai diversa da quella che restabloc notes dei ...

La spaccatura della destra europea al vertice Ue sui migranti Il Manifesto

Ungheria e Polonia non hanno bloccato il Patto per le migrazioni e l'asilo. Hanno bloccato le conclusioni del vertice Ue ...Per Michel il mancato accordo "è dovuto al veto di Polonia e Ungheria che chiedono un voto all'unanimità". La premier incontra Orban e ...