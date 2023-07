Verstappen vince Sprint Race in Austria | Sainz terzo

Giocano una volta elui, la seconda volta ancora lui, la terza volta sempre lui. Così ... È stato l'arbitro del duello- Hamilton all'ultimo GP mondiale del 2020. Tirò troppo la corda ...COMPARAZIONE QUOTE:GP AUSTRIA 1.28 PIÙ INFO 1.35 PIÙ INFO 1.28 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. ...Oraha una buona macchina emolto, come Lewis Hamilton negli anni precedenti, riuscendo a raggiungere 41 vittorie, proprio come Senna: 'Non voglio fare paragoni, e non sto dicendo ...

F1 Austria Sprint: Verstappen implacabile, Sainz terzo dietro Perez La Gazzetta dello Sport

La pioggia aumenta lo spettacolo nelle retrovie, non cambia la solfa là davanti: domina Verstappen. Leclerc in grande difficoltà ...Max Verstappen vince la Sprint del GP d'Austria, secondo Sergio Perez, chiude il podio la Ferrari di Carlos Sainz.