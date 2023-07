Due qualifiche, due pole position. Maxcomincerà al palo entrambe le gare del fine settimana di Spielberg, dopo aver stampato il ... Noi abbiamo fatto bene, laaveva un buon ...Le parole di Max:' I track limits saranno una incognita anche in gara, la nostraresta veloce e con un buon bilanciamento. Qualifica ottima, giro dopo giro il circuito migliorava ...Primi sorrisi 'continua la sua stagione da imbattibile, ma stavolta ha due Ferrari ... la conferma che l'ufficio tecnico a Maranello ha finalmente capito come si comporta la. [&...

Verstappen: "Macchina ben bilanciata e nella giusta finestra" Autosprint.it

L'olandese della Red Bull ha raccontato la sua qualifica, dove contava trovare il momento esatto per mettere a segno il tempo; lo ha aiutato una RB19 ben bilanciata e che non ha sofferto il calo di te ...Qualifiche o sprint shootout non fa differenza: Max Verstappen è sempre in pole position e condividerà la prima fila della Sprint Race del GP d'Austria a Spielberg con il compagno di scuderia Sergio P ...