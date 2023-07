Verso i Mondiali di Calcio Femminile | l’Italia pareggia con il Marocco in amichevole

(Di sabato 1 luglio 2023) L’ultimo testdeldi, prima di partire per iin Nuova Zelanda, è terminato senza reti con il. Le Azzurre hanno avuto molte occasioni per sbloccare il risultato, ma il muro eretto dalle sudafricane è stato inespugnabile. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, le giocatrici di Mister Bertolini hanno ulteriormente testato preparazione e tecnica. “Dopo due settimane di lavoro intenso abbiamo pagato forse anche la mancanza di brillantezza e un po’ di tensione – commenta la Ct Milena Bertolini, come riporta la news di figc.it -. Si sono viste cose su cui abbiamo lavorato, ma soprattutto sotto porta bisogna essere più cattive e affamate, ma ci arriveremo. Abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma dobbiamo migliorare nelle scelte, sulle quali ...

... iniziata con l'esclusione dalla Nazionale alla vigilia dei, proseguita con il recupero ... sia agli occhi dell'opinione pubblica cheil movimento intero, compagni, club e federazione". ...Il camminoquella che Gianmarco Tamberi ha definito "la mia ossessione positiva", ovvero il ... Il mio focus è sui, lì voglio dare il mio 110%". Per l'azzurro delle Fiamme Oro è il ...Le formazioni ufficiali di Italia e Marocco, sfida valida come amichevole per le Azzurre in vista dei prossimi2023. Ultimo test di questa preparazionela competizione iridata in Australia e Nuova Zelanda per le nostre ragazze, che tornano in campo dopo quasi tre mesi dall'ultima apparizione. Si ...

VERSO MONDIALI DONNE, MIGLIAIA DI TIFOSI SFILANO A SYDNEY - Sportmediaset Sport Mediaset

Bertolini: “Abbiamo pagato la mancanza di brillantezza. Dobbiamo migliorare nelle scelte di gioco” ...L'Italia si ferma sul pareggio (0-0) nell'amichevole contro il Marocco, ultimo test di preparazione verso i Mondiali femminili in programma in Nuova Zelanda ...