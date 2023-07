Vaticano | mons Fernández è il nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede

(Di sabato 1 luglio 2023) Città del– Cambio ai vertici del Sant’Uffizio: Papa Francesco, si legge in una nota, “ha ringraziato l’Eminentissimo Signor Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., a conclusione del mandato didelper lae di PresidentePontificia Commissione Biblica eCommissione Teologica Internazionale, ed ha chiamato a succedergli nei medesimi incarichi Sua Eccellenza Reverendissima. Víctor Manuel, finora Arcivescovo di La Plata (Argentina). Prenderà possesso degli incarichi a metà settembre 2023”.. Víctor Manuelé nato il 18 luglio 1962 ad Alcira Gigena, nella Provincia di Córdoba (Argentina). È stato ...

Monsignor Fernández nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina ... Vatican News - Italiano

Da oggi Georg Gänswein, ex segretario particolare di Benedetto XVI torna in Germania, nella sua diocesi di origine, Friburgo, dopo 28 anni in ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi di Leena (Angola) il Rev. Sacerdote Martín Lasarte Topolansky, S.D.B., finora Superiore Provinciale dell ...