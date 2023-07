Vangelo di oggi 1 Luglio 2023 | Mt 8 | 15-17 | Video commento

(Di sabato 1 luglio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 1, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande”. “Questo è proprio l’incontro che noi vogliamo: L'articolodi: Mt 8,15-17proviene da La Luce di Maria.

Matteo 8,5 - 17 - Sabato della XII Settimana del TO (1 luglio 2023) - ' Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo '. La prima grande lezione deldici viene da questa iniziale parola pronunciata dal centurione romano. Paradossalmente egli non chiede, ma racconta a Gesù quello che sta vivendo, e consegna a Gesù la sofferenza di ...Il Vescovo di Roma, tenendo a mente gli insegnamenti della storia, siamo chiamati a cercare ... Pace non è solo assenza di guerra In questo senso ilci mostra che la pace non viene dalla ...Cari fratelli e sorelle, buongiorno!, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nelGesù dice a Simone, uno dei Dodici: 'Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa' ( ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 29 Giugno 2023 - Cerco il Tuo volto

L’impegno di Bergoglio sulle crisi di oggi. Tramonta definitivamente l’idea dell’istituzione-papato come ierocrazia arroccata entro una sovranità regionale ...“Da questo momento Don Michele Zullo è presbitero in eterno”, le parole pronunciate dopo la preghiera di consacrazione e i riti successivi hanno sciolto ...