Vacanze in Costiera Amalfi per Naomi Biden | nipote del presidente degli Stati Uniti

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodel, Joe, accompagnata dal marito, Peter Neal, è in questi giorni intana per trascorrere una vacanza. Nelle scorse ore, la coppia è stata a Ravello, accolta dal sindaco, Paolo Vuilleumier che, insieme al vice sindaco Gianluca Mansi, li ha accompagnati in una visita a La Rondinaia, che ospita lo studio museo dello scrittore Gore Vidal. A seguire, il passaggio a Villa Cimbrone. Il sindaco ha infine fatto dono di un’opera d’arte, rappresentata da un acquerello del pittore Vittorio Abate che ritrae piazza Vescovado. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Molti vogliono inoltre puntare sulla qualità delle, per poter rilassarsi completamente e ... la regione più cercata è il Salento (30%), seguito a ruota dallaAmalfitana (29%), dal sud ......a Venezia e allaAmalfitana. Ma anche Amsterdam è nella black list AGI - Un fenomeno esploso dopo la pandemia: viaggiare, muoversi per mordi e fuggi, per weekend lunghi, pervere e ...Luca Vezil ha trascorso qualche giorno di vacanza inAmalfitana e, poi, ha fatto tappa a Napoli . L' influencer ha raccontato ai suoi follower , tramite foto e storie, come ha passato le sue giornate tra amici, buon cibo e la compagnia della ...

Sorvegliata a vista da agenti speciali di FBI, servizi segreti americani e poliziotti italiani scelti, tutti rigorosamente in borghese, la coppia ha visitato Capri e Ravello, sulle orme di due first l ...