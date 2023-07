(Di sabato 1 luglio 2023) LatargataVan: una “settimana azzurra” inper navigatori con e senza disabilità. A giugno e a luglio torna l’iniziativa che dalla costa toscana approda sulle coste dell’Isola d’Elba, alla scoperta delle diversità e unicità di ognuno dei componenti dell’equipaggio. La collaborazione per valorizzare le diversità Nell’ambito diCosì, il programma di valorizzazione delle diversità e di inclusione della multinazionale, che produce e commercializza chewing gum e carain oltre 150 Paesi, l’azienda di Lainate ha rinnovato anche per il 2023 la collaborazione conInsieme, l’associazione che da oltre vent’anni promuove laterapia come strumento di aggregazione ...

Latargata Perfetti Van Melle: una 'settimana azzurra' in barca a vela per navigatori con e senza disabilità.

Vacanza inclusiva in barca a vela: il progetto di Perfetti Van Melle - Luce Luce

