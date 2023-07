Utilizzazioni docenti 2023 | compilazione domanda per impiego nella scuola di ex titolarità con precedenza IMMAGINI sezioni interessate

(Di sabato 1 luglio 2023) Come compilare leC ed E del moduloal fine di essere utilizzati condi ex-? L'articolo .

...di informazione ricordiamo gli elementi che danno punteggio nell'ambito delle assegnazioni provvisorie e delle. Assegnazioni provvisorie Il punteggio, con cui concorrono iche ...... in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale; [per quanto riguarda lenei licei musicali dei...... la mobilità deidi ruolo (già disposta lo scorso 24 maggio ma gli Uffici Scolastici sono al lavoro con le rettifiche) le assegnazioni provvisorie e ledeidi ruolo . ...

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2023, pubblicazione graduatorie obbligatoria. MODELLO DI RECLAMO Orizzonte Scuola

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le disponibilità iniziali ai fini delle utilizzazioni da cui è possibile esaminare le scelte effettuate dai cinque ISIA sui docenti, tenendo conto che tali ...Per l’a.s. 2023/24 il personale docente, il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e asegnazione provvisoria fino al 5 luglio 2023; ...