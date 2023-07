...00 Worms (Ger) - Arminia Ludwigshafen (Ger) 19:00 Jodoigne (Bel) - RFC Liege (Bel) 20:00 NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP Giamaica -e Tobago 4 - 1 (Finale) Saint Kitts e Nevis -0 - 6 (......00 Worms (Ger) - Arminia Ludwigshafen (Ger) 19:00 Jodoigne (Bel) - RFC Liege (Bel) 20:00 NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP Giamaica -e Tobago 01:30 Saint Kitts e Nevis -03:30 SUD AMERICA ...I Sugar Boyz sono stati inseriti nel gruppo insieme ad, Giamaica ee Tobago , con cui hanno debuttato domenica sera perdendo 3 a 0 . Leggi Anche Europei Under 21, per l'Italia torna ...

USA-Trinidad & Tobago (CONCACAF Gold Cup, 03-07-2023 ore 01:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Trinidad & Tobago has a chance to win the group should they defeat the USMNT and have Jamaica either draw or lose against St. Kitts & Nevis, which is a tall task. But, the Soca Warriors, who were ...SportsLine soccer expert Jon Eimer has locked in his 2023 Concacaf Gold Cup picks, predictions and best bets for Trinidad and Tobago vs. USA on Sunday ...