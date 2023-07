Usa pronti a inviare le bombe a grappolo La mossa che può spaccare la Nato

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo l'apertura all'invio di missili Atacms, sistema che può colpire a 300 chilometri di distanza, gli Stati Uniti potrebbero fornire all'Ucraina anche le temute ed efficaci, che i russi già usano. Lo ha detto il generale dell'esercito Usa Mark Milley, Capo dello Stato Maggiore. Milley ha osservato che le truppe russe le stanno usando sul campo di battaglia in Ucraina e che le forze ucraine hanno ricevutoda altri alleati e hanno schierato le armi. Milley ha detto in un intervento al National Press Club che le discussioni stanno continuando. «Gli ucraini lo hanno chiesto, altri paesi europei ne hanno fornito alcune, i russi le stanno usando», ha detto Milley. «C'è un processo decisionale in corso». Ha anche respinto le preoccupazioni che la controffensiva ucraina stia andando troppo ...

