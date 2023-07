Una turista finlandese è morta cadendo in un burrone nella costiera amalfitana

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - È di nazionalitàla ragazza di 21 anni trovatain un dirupo sotto il sentiero degli Dei, sulla. Lo confermano i Carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno indagando sulle cause della morte della giovane escursionista. La pista propende per la caduta accidentale, con la ragazza che stava percorrendo il sentiero al confine con Positano, in compagnia di un ragazzo quando, intorno alle 11,30, è precipitata nel vuoto. Il corpo esanime è stato individuato verso le 13,15 nel dirupo dopo gli interventi di due elicotteri, uno del 118, l'altro dei vigili del fuoco.

...Generale di Bologna e Prefettura di Reggio Emilia - dove la donna risiede - hanno destinato...alla Corte d'Assise di Bologna a riconoscere Bellini in un filmato amatoriale girato da unla ...finlandese di 21 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo il Sentiero degli dei nel territorio di Agerola. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ...ragazza di 21 anni,tedesca giunta nel territorio del Garda Trentino per le vacanze, si è tuffata proprio dal muretto che affianca il capitello: entrando in acqua, ha battuto ...

Turista scomparsa a Napoli, la madre denuncia alla polizia: Aiutatemi a trovare Lisa Fanpage.it

Una turista finlandese di 21 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo il Sentiero Degli Dei, ad Agerola ...Una turista finlandese è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo il Sentiero degli dei nel territorio di Agerola, in provincia di Napoli. Indagini sono in corso da parte dei Carabini ...