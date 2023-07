Una star dell’hôtellerie italiana nota nel mondo

Leggi su panorama

(Di sabato 1 luglio 2023) Laureata all’Ecole Hôtelière de Lausanne, diplomata in Business Administration alla John Cabot University di Roma, Elisabetta Fabri ha iniziato giovanissima un lungo apprendistato nellahotels, azienda fondata dal padre Ferruccio nel 1980, fino a quando nel 2000, ha assunto l’incarico di Ad e Vice Presidente dihotels. A lei si deve la riqualificazione degli alberghi di famiglia, il loro riposizionamento verso la fascia alta, e la prima acquisizione importante con The Michelangelo a New York. Seguono nel 2005, il Castille di Parigi, nel 2014 due hotel a Londra e quattro nuove proprietà in Italia : l’Hotel d’Inghilterra a Roma, l’Helvetia & Bristol a Firenze, il Grand Hotel Continental di Siena, l’Hotel Villa Michelangelo di Vicenza e poi il Franklin ancora a Londra. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural ...