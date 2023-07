Un Tour de France durissimo | perfetto per gli scalatori

Leggi su agi

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - È iniziato ilde. La prima tappa è partita oggi alle 12.30 da Bilbao tra il fervore dei Paesi Baschi spagnoli, con Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard come grandi favoriti e la preoccupazione per i disordini violenti che hanno scosso la Francia negli ultimi quattro giorni. La prima tappa, un anello di 182 km da Bilbao a Bilbao passando per la città martire di Guernica, si preannuncia già frizzante, con una successione di salite brevi ma molto ripide in cui i migliori potrebbero già spiegarsi. E ci si può aspettare una grande folla lungo le strade della Biscaglia, una regione appassionata di ciclismo con un ricco passato, che ospita la sua seconda partenza della Grande Boucle dopo San Sebastian nel 1992. Il gruppo rimarrà nei Paesi Baschi spagnoli martedì per una tappa da Vitoria a San Sebastian. Poi si dirigerà verso la Francia e ...