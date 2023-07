Un posto al sole 10-14 luglio | Marina e Roberto sull’orlo della rottura!

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 1 luglio 2023) Come reagiranno i protagonisti di queste storie d’amore? Tutto ciò rimane da vedere. Nunzio e Rossella, protagonisti di Unalal 142023 Le ultime trame di Unalpreviste nel corsosettimana che va dal 10 al 142023, promettono di essere piene di colpi di scena e di momenti scoppiettanti. Al centronarrazione ci saranno le vicende di Nunzio e Rossella, che sembrano essere destinate a un appassionato avvicinamento. Rossella e Nunzio si scambiano un appassionato bacio In particolare, la giovane coppia protagonista sembra destinata ad un tenero avvicinamento, concluso con un bacio appassionato. A questo punto, non potranno più essere celati i sentimenti che provano l’uno nei confronti ...