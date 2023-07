Un gruppo di operai dell’ex Gkn in cima a una torre di Firenze per protesta | “Esasperati da questa situazione grottesca”

(Di sabato 1 luglio 2023) Problemi con l’erogazione della cassa integrazione e undidel Collettivo di fabbricaGkn di Campi Bisenzio () ha trascorso la notte sulladi San Niccolò a. L’intenzione degliè quella di proseguire laa oltranza. I lavoratori hanno affisso alcuni striscioni tra cui uno con scritto “Scusa, quella lotta è di tutti e per tutti” e un altro che recita “Gkn non si tocca”. “Siamo partiti ieri sera, oggi è il primo giorno che siamo qua, ci aspettiamo il sindaco, la Regione, i sindacati, ci aspettiamo un po’ tutti”, e “cercheremo di rimanere il più possibile sulla”, ha spiegato Matteo Moretti, componente della Rsu ex Gkn, parlando ai giornalisti convocati ...

