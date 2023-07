Ultime Notizie – Sfera Ebbasta | oggi tour estivo al via da Bergamo

(Di sabato 1 luglio 2023)pronto a partire con il suo summer, 1° luglio, dalSummer Music. Saranno 17 gli appuntamenti a cielo aperto tra luglio e agosto prodotti da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Spicca all’interno della catena di live la partecipazione dicome headliner all’Imola Summer Sound per la Romagna, lo speciale evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione che il 29 luglio riunirà sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola i più importanti nomi della scena rap e trap italiana. Illo vedrà ora esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. L’artista iniziaalSummer Music (sold out), per poi proseguire il 2 luglio nella Piazza Grande ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...L'Fsb russo è stato incaricato di liquidare il leader della Wagner Pigozhin dopo il fallito ammutinamento. Lo sostiene il capo dell'intelligence militare ucraina Budanov in un'intervista a The War ...Torna di moda il nome di Robin Koch per il Napoli . Un profilo, quello del centrale difensivo tedesco, che il club di Aurelio De Laurentiis riscopre: Koch era già finito nel mirino azzurro diverse ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Attrezziamoci appena inizia l'estate, senza rimandare tutto agli ultimi giorni prima della partenza, per mettere a punto la migliore soluzione per i nostri vasi. Se teniamo alle nostre piante di casa, ...Le nuove filiere dell’energia, il capitolo del Repower EU richiesto dal governo Meloni a integrazione del Pnrr, il costo sociale dell’adeguamento ...