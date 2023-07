Ultime Notizie Roma del 01-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura di giornata è il direttore della CIA William arsan compiuto un viaggio segreto in Ucraina agli inizi di giugno durante il padre che è stata rivelata dei funzionari di chi è una strategia per riprendere i territori occupati dalla Russia aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell’anno riporta il Washington Post citando alcune fonti secondo le quali il viaggio è venuto prima del fallito ammutinamento di Wagner in vista dell’autunno il presidente ucraino a rischio se vuoi venire ti porto il Washington Post hanno iniziato a pensare come chi è potrebbe prendere per una fine dei combattimenti sulla base di Termini accettabili per la Russia è la popolazione Ucraina lo scenario ideale preferito da chi e prevede una ...