Ultime Notizie Roma del 01-07-2023 ore 17 | 10

(Di sabato 1 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno esteri primo piano porta notte di disordini in Francia nonostante la massiccia presenza della sicurezza la chiusura delle linee di trasporto e l’appello del presidente Macron ai genitori di tenere a casa i propri figli adolescenti 994 persone sono state fermate in tutto il paese Nella notte tra venerdì e sabato ha reso noto il Ministero dell’Interno sono almeno 79 feriti tra polizia gendarmeria 1350 le auto Nicoli bruciati in tutto il paese Secondo i dati confermati dal Ministero dell’Interno sono stati incendiati danneggiati 234 edifici e si sono registrati 2560 incendi sulle strade lediffuse dal ministero parlare anche di 31 commissariati 16 uffici di Polizia Municipale 11 caserme della gendarmeria ha presi di mira a che ora e dopo inizione ha diffuso un ...

e pronostici. È il sorprendente Botafogo a svettare in cima alla classifica dopo dodici ... tenga di nuovo la porta inviolata, come del resto ha sempre fatto nelletre partite. ...Emblematico è quanto accaduto nel corso dellesettimane sulla pagina Facebook del lametino ... e allora perché non abboccare all'amo Mai, ad esempio, che nessuno abbia avutocirca l'...'Fratelli d'Italia Toscana è in lutto per la scomparsa di Alessandro D'Anteo, vice responsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità di Fratelli d'Italia'. Lo rende noto ...

Alghero. L’Alghero si regala un grande colpo di mercato. Alla corte dei giallorossi arriva uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni: ecco Giuseppe Meloni. Il curriculum. Classe 1985, il nu ...Da venerdì 30 giugno è disponibile su tutte le piattaforme "Balla" la nuova canzone della cantautrice russa Dear Petra prodotta da Marco Di Martino (Dima) che segue "Ultima Festa" uscito ad inizio giu ...