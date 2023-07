Ultime Notizie Roma del 01-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023)dailynews radiogiornale al pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continuano le proteste in Francia Per l’uccisione di nail 17 anni martedì scorso da parte della polizia diverse città sono state teatro di violente manifestazioni da Marsiglia Lione da del Nord a Saint Etienne passando Parigi nella quarta notte di proteste sono state fermate oltre 1300 persone come fai sapere il Ministero dell’Interno La Repubblica vincerà assicura il ministro armanen Ma le tensioni non si placano sono 1150 le auto i veicoli bruciati La scorsa notte sono stati Inoltre incendiati danneggiati 234 edifici si sono registrati 2560 incendi sulle strade ledi Scusa dal ministero e riportate dalla TV parlano anche di 31 commissariati 16 uffici di Polizia Municipale 11 caserme della gendarmeria presi di Mira un giovane manifestante ieri è ...