Ultime Notizie Roma del 01-07-2023 ore 10 | 10

(Di sabato 1 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita reale in studio appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo non ci sono segni di violenza sessuale sul corpo ma la vittima avrebbe tentato di difendersi sono state rilevate ferite da arma da taglio al collo all’addome e alla schiena e quanto emerge Dai primi risultati della Turchia svolta sul corpo di Michelle Maria causò la diciassettenne uccisa in un appartamento di Primavalle ail 28 giugno L’esame autoptico è stato svolto presso l’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli in base a quanto si apprende è stato confermato lì il quadro delle ferite ai contratti nelle ore successive omicidio cell è stata colpita dal meno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici che ...