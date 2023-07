Ultime Notizie Roma del 01-07-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da tutta la redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo un totale di 471 persone sono state arrestate stanotte in Francia di cui molti a Parigi e sobborghi io manifestante di 20 anni morto cadendo da un tetto di un supermercato del corso della terza notte di violenze scontri scoppiati dopo l’uccisione del diciassettenne a Elena da parte di un agente di pulizia a Parigi una manifestazione non autorizzata è stata dispersa a Plus della Concorde evacuata nei disordini sono rimasti feriti 249 tra poliziotti e gendarmi la premier lizabeth board ha fatto sapere che l’opzione di instaurare lo Stato d’emergenza non è più esclusa il governo Annuncia il dispiegamento dei blindati della gendarmeria e annulla tutti grandi ...