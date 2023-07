Ultime Notizie – Omicidio Michelle Causo a Primavalle | in corso l’interrogatorio del 17enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 1 luglio 2023) È innel centro di prima accoglienza di via Agnelli a Romadavanti al gip del tribunale minorile per ilarrestato con l’accusa di aver ucciso la coetaneanell’appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere di, Roma. Nel cpa sono arrivati i magistrati e il difensore del. La dinamica dell’appare più chiara dopo i risultati preliminari dell’autopsia.Mariaè stata colpita da almeno 6 coltellate al collo, all’addome e alla schiena. Gli esami hanno evidenziato l’assenza di segni di arma da taglio sulle mani della vittima, che quindi non avrebbe avuto tempo e modo di difendersi dall’assassino. L’sarebbe ...