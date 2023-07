Ufficiale | Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter

(Di sabato 1 luglio 2023) Era ormai chiaro da diversi giorni, dopo il superamento delle canoniche visite mediche, ma oggi è anche giunta l’ufficialità. Come anche comunicato dalla società tramite i propri profili social,è un. Cercato a lungo anche dal Milan, alla fineha optato per i nerazzurri che gli hanno proposto un ruolo centrale nelprogetto tecnico. L’attaccante percepirà un ingaggio di 6,5 milioni netti a stagione. Il figlio di Lilian si trasferisce all’Inter dal Borussia Monchengladbach, dove in quattro stagioni ha collezionato 134 presenze e ha segnato 44 gol. Bienvenue #ForzaInter #Welcome— Inter (@Inter) July 1, 2023 SportFace.

Marcus Thuram è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Dopo visite, idoneità e firma di giovedì, il club nerazzurro ha comunicato ...Marcus Thuram è un nuovo attaccante dell'Inter. Ufficiale l'arrivo del francese ai nerazzurri: il comunicato Marcus Thuram è un nuovo calciatore dell' Inter. Il centravanti arriva a parametro zero dop ...