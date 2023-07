UFFICIALE – Hellas Verona | Baroni è il nuovo allenatore

(Di sabato 1 luglio 2023): Marcoè ildell’. Salutato l’artefice della salvezza Zaffaroni, il classe 1963 guiderà gli scaligeri per la Serie A 2023/2024. Obiettivo conquistare l’ennesima permanenza in massima serie., i dettagli del contratto L’ormai tecnico ex Lecce ha firmato un contratto che lo legherà alla società veneta sino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno. Persi tratta di un ritorno sulla riva dell’adige, considerando che ha indossato la maglia gialloblù da calciatore, dal 1995 al 1998, prima di concludere la carriera al Rondinella. La fiducia arriva grazie all’ottimo bienno condotto alla guida dei salentini. A seguito della promozione in Serie ...

Ora è: Marco Baroni è il nuovo allenatore del Verona. A dare l'annuncio il club scaligero con una nota sul proprio sito web. 'Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della ...Ora è: Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, è il primo acquisto del Cagliari. ... Ghanese, è partito dal vivaio dell'Atalanta per poi passare all'. Nel campionato ...Commenta per primo Nuovo rinforzo per il Cagliari :l'acquisto di Ibrahim Sulemana , il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo dall'Verona e firma un contratto fino al 2027 con opzione in favore del club per un'...

Hellas Verona, Baroni il nuovo allenatore: è ufficiale Tuttosport

(ANSA) - CAGLIARI, 01 LUG - Ora è ufficiale: Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, è il primo acquisto del Cagliari. Si trasferisce in rossoblù dal Verona a titolo definitivo: superat ...Adesso è ufficiale, Marco Baroni è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona: contratto di un anno, con opzione per il rinnovo ...