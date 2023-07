UFFICIALE – Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 luglio 2023) Eusebio Diè ildel. Dopo il fulmine a ciel sereno delle dimissioni di Fabio Grosso, la società ciociara ha scelto il tecnico che condurrà la squadra in Serie A. Per l’exdella Roma è il ritorno in panchina dopo due anni di stop, l’ultima esperienza, al Verona, era durata solo pochi mesi. Ilha comunicato cosi sul proprio sito l’arrivo delmister: “IlCalcio comunica di aver affidato ad Eusebio Diil ruolo diresponsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza”. Di ...