UFFICIALE ? Il Frosinone annuncia il nuovo tecnico | Di Francesco

(Di sabato 1 luglio 2023) Il, neopromosso in Serie A, cambia la guida tecnica: da Fabio Grosso a Eusebio Di. Il club ciociaro lo ha appenato L’ANNUNCIO ? “IlCalcio comunica di aver affidato ad Eusebio Diil ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza”. Fonte:Calcio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

UFFICIALE - Frosinone, Di Francesco è il nuovo allenatore dei ciociari Fantacalcio ®

E' ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo tecnico del Frosinone che si appresta a disputare per la terza volta nella sua storia il campionato di Serie A. L'annuncio è arrivato poco fa dal club di ...