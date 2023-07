Ufc 2023 | Strickland – Magomedov stanotte in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Un’altra grande notte di Ufc vedrà protagonisti Seane Abusupiyan, stelle dei pesi medi, la stessa divisione di Marvin Vettori. L’evento inizierà alle 01:00 della notte tra sabato 1° luglio e domenica 2 luglio allo UFC Apex di Las Vegas. Come da tradizione, potrete seguire la Ufc Fight Night in diretta su Dazn, che detiene i diritti della più famosa promotion delle arti marziali miste.è settimo nel ranking dei pesi medi, mentreha la grande occasione per scalare la classifica. Nella card, spazio anche per Max Griffin e Michael Morales nei pesi welter. E soprattutto il match tra il dodicesimo e il quindicesimo dei pesi leggeri: Damir Ismagulov contro Grant Dawson.nella notte tra sabato 1° e domenica 2 luglio A partire dalle 01:00, Nursulton Ruziboev ...