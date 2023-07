Ucraina | Zelensky | Nostro esercito ha ucciso 21mila soldati della Wagner

(Di sabato 1 luglio 2023) "Le nostre truppe hanno uccisi"e ne hanno feriti 80.000". Ad affermarlo il presidente dell', Volodymyr, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Mundo. "Il fenomeno, come il terrorismo dell'russo, è molto importante per capire alcune cose - ha sottolineato - Erano così forti perché non avevano altra ...

Anche il presidenteconferma la tesi e spinge: "Se ricevessimo i più moderni aerei da ...della centrale e il personale rimasto alla centrale ha ricevuto istruzioni di incolpare l'in ..."Le nostre truppe hanno uccisi 21mila" soldati della Wagner "e ne hanno feriti 80.000". Ad affermarlo il presidente dell', Volodymyr, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Mundo. "Il fenomeno Wagner, come il terrorismo dell'esercito russo, è molto importante per capire alcune cose - ha sottolineato -...Sull'stanno su fronti opposti (chi con il sanguinario dittatore Putin, chi cone le democrazie occidentali), sul Mes anche (Conte, che pure lo ha firmato da premier in Europa, ora non ...

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra: sabato 1 luglio Adnkronos

Buone notizie da Mosca. I ribelli della Wagner stanno marciando sulla capitale per fare piazza pulita del gruppo dirigente che ha portato la Russia in guerra. E nel mirino ci sarebbe addirittura Putin ...Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al quotidiano "El Mundo". "Fa parte della loro strategia per congelare il conflitto. Se riusciamo a far consegnare il controllo ...